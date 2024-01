La Goldengas punta alla vittoria per accedere al girone Gold

(Di domenica 28 gennaio 2024)Senigallia per chiudere il discorso. Oggi, alle ore 18 al PalaElettra di Pescara, la squadra di coach Andrea Gabrielli, capolista graziestriscia ancora aperta di sei vittorie consecutive, rende visita all’Amatori, la più forte delle due formazioni pescaresi del. Senigallia cerca la matematica peral, quello che nella seconda fase vedrà partecipare le prime quattro delmarchigiano-abruzzese e le prime quattro dellaziale, portandosi dietro i punti degli scontri diretti ottenuti nella prima fase che nel caso dellasaranno almeno sei. L’Amatori è quinta in classifica: con una ...

