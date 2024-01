La gioia di Sinner | Questo è un torneo speciale Grazie al mio team | grazie ai miei genitori | grazie a questo pubblico straordinario

(Adnkronos) – “Certo che sono felice per tutto quello che ha fatto Jannik ma preferisco non aggiungere altro”. Siglinde Sinner , con la consueta ... (giornaledellumbria)

Uno stratosferico Sinner è il re dell'Australian Open dopo una maratona di speranza, sofferenza ed emozione, trasformata in gioia incontenibile. Un italiano torna a vincere uno Slam quasi 48 anni…»."E' una vittoria speciale, un torneo incredibile, due settimane fantastiche: qui mi sono sentito a casa". Jannik Sinner è il volto della felicità mentre solleva il trofeo degli Australian Open, il suo ...Giornata di gioia per lo sport italiano, ma soprattutto per i genitori di Jannik Sinner che hanno assistito allo storico trionfo del loro ragazzo agli Australian Open 2024. I genitori di Jannik Sinner ...