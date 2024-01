La gioia di Sinner | Auguro a tutti i bambini di poter scegliere il loro futuro | grazie ai miei genitori

(Di domenica 28 gennaio 2024) La grandedi Jannikdopo aver trionfato agli Australian Open: "Prima di tutto Daniil mi congratulo con te e il tuo team per il torneo eccezionale che hai giocato. Il tuo sforzo in questo torneo è stato eccezionale, corri su tutte le palle e tidi vincere questo torneo prima o poi. Ringrazio: gli sponsor, i raccatapalle, i giudici di sedia,coche rendono fantastico...

Dopo il grande successo nella Coppa Davis per Jannik Sinner c’è da registrare un’altra importante gioia in questa sua stellare annata. La stagione ... (rompipallone)

Il punto, la gioia e poi Jannik che si butta a terra per godersi il trionfo. E a Sesto Pusteria, nel centro sportivo dove iniziò a giocare, la festa della sua gente. Ma è tutta l'Italia a celebrare ...Prima la concentrazione, poi l'esplosione di gioia per la vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open. Il tennista azzurro è stato celebrato così a Sesto Pusteria, la cittadina in provincia di ...(Adnkronos) - "Una vittoria speciale". Jannik Sinner festeggia la vittoria agli Australian Open. L'azzurro, 22 anni, conquista il primo titolo in uno Slam battendo in 5 set il russo Daniil Medvedev.