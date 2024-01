La furia nazista nel Padule | Mi nascosero e mi salvai Ma dall’erba vidi la strage

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 gennaio 2024) Tutti con gli occhi lucidi. Impossibile trattenerle sentendo le parole, rotte dal pianto, di Vittoria Tognozzi che sul palco del Pacini ha raccontato quei giorni di sangue e atrocità dell’estate 1944 quando lanon risparmiò neanche i bambini. Era il 23 agosto quando nellacommessa dai tedeschi persero la vita 174 civili. Lei, Vittoria, perse la mamma e le sorelline. Vittoria si salvò perché la mamma, prima di morire, riuscì a nasconderla nell’erba alta: ci rimase ore e ore, ferma, immobile, per non farsi notare: "altrimenti mi avrebbero trucidato". Aveva sette anni. Poi, insieme a un’altra bambina, quando capirono che i tedeschi se ne erano andati, rientrarono in casa, morivano dalla sete: "Entrammo calpestando sangue e cadaveri – ha detto –. Prendemmo la brocca, andammo a bere, poi rientrammo, e quello che ...