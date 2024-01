La forza dei sassi bianchi Gli studenti li posano sulle foto dei deportati | | Dobbiamo ricordarli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 gennaio 2024) Una lenta processione, avvolta da un silenzio assordante, ha accompagnato i ragazzi del Liceo Artistico Mengaroni fino al Teatro Sperimentale, partiti dalla Sinagoga di Pesaro e passati per il Corso. Era ieri, infatti, la data esatta della Giornata della memoria, quel 27 gennaio del 1945, in cui viene liberato il campo di concentramento di Auschwitz e per la prima volta emergono le barbarie e gli omicidi a danno di ebrei e altri per mano nazista e fascista. Ieri, 79 anni dopo, questa memoria è ancora viva: professori e alunni hanno reso omaggio alle persone deportate disponendo vicino al teatro 20di uomini, donne, bambini, di intere famiglie, ponendo sopra ciascuna di esse un sasso bianco, chiamato "yad", come simbolo per ricordare sia i defunti che le origini del popolo, profondamente connesse con le zone aride del deserto: "Quest’anno abbiamo immaginato un ...