La Finlandia elegge il suo nuovo presidente

(Di domenica 28 gennaio 2024) Aprono oggi alle 9 ora locale ini seggi elettorali per l'elezione del, le urne si chiuderanno alle 20, il 44,6% degli aventi diritto ha già votato in anticipo, come riferisce il quotidiano Helsingin Sanomat. Lo spoglio comincerà subito dopo le 20. Per laè la prima elezione nazionale dopo lo storico ingresso di Helsinki nella Nato, avvenuto lo scorso aprile. A contendersi la vittoria al primo turno saranno l'ex premier ed ex europarlamentare Alexander Stubb, esponente di spicco del partito di centrodestra dell'attualeSauli Niinisto, e l'ex ministro degli Esteri Pekka Haavisto, appartenente ai Verdi ma candidato come indipendente. Haavisto, 65enne ex ministro degli Esteri, spera di diventare il primoverde e il primo ...

