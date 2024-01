La famiglia di Varrese contro le Luzzers | “Gogna social contro Massimiliano”

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ladi– nella figura di Luisa, Monica e Stefania, rispettivamente madre, sorella e zia – si è scagliata apertamenteil fandom di Beatrice Luzzi. Lo ha fatto fra le pagine di FanPage. “Doveva essere una bella esperienza ma è diventato un incubo. La signora Beatrice Luzzi ha addirittura parlato di molestie. È gravissimo“, ha esordito la zia a cui ha fatto eco la sorella: “Le, le fan più accanite di Beatrice Luzzi, hanno addirittura parlato di femminicidio. Non posso rispondere perché altrimenti mi metterei allo stesso livello ma quel fandom è diventato una setta. Addirittura, quando è morto il padre di Beatrice, si sono augurati che a mio fratello accadesse la stessa cosa. Non è più un gioco. Mi chiedo cosa abbia fatto ...

