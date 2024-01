La Exxon contro i propri azionisti

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il colosso energetico statunitense ha avviato un’azione a Houston, in Texas,due suoiche si battono per un’accelerazione dei piani d’uscita dell’azienda dalle fonti fossili. Leggi

Il colosso energetico statunitense ha avviato un’azione a Houston, in Texas, contro due suoi azionisti che si battono per un’accelerazione dei piani d’uscita dell’azienda dalle fonti fossili. Leggi ...Exxon Mobil ha intentato una causa contro gli investitori statunitensi e olandesi particolarmente sensibili ai temi ambientali per impedirgli di presentare proposte sul clima ...Due fondi etici vorrebbero imporre piani di riduzione delle emissioni più severi, ma l'azienda si sta opponendo ...