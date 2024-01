La difesa dell' agricoltura infervora Lollobrigida | attacco show a sinistra e giornalisti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 28 gennaio 2024) Una furia adel mondo. Francesco, ministro del governo Meloni, ha dedicato un lungo post su Facebook dopo le polemiche degli ultimi giorni. E ci va giù pesante: “Le sinistre e alcunicresciuti a champagne ci deridono perché non perdiamo occasione per promuovere i nostri prodotti e ringraziare i nostri agricoltori, pescatori, artigiani e imprenditori. Del resto, nei loro salotti e nelle loro redazioni l'odore di letame non arriva. Pensano che la carne che mangiano, quando non la disprezzano per seguire le mode più avanzate, nasca nel frigorifero del supermercato. Probabilmente si sentono migliori se l'ambiente lo proteggono loro su fogli di carta, rispetto invece a chi lo fa per davvero, da millenni e con tanto sudore”. “Sono gli stessi che – ...