La cronaca

(Di domenica 28 gennaio 2024) Primo tempo 10’ Bella sterzata di Zirkzee, ma sinistro morbido che non impensierisce Maignan. 19’ Leao mette il turbo e col sinistro impegna Skorupski, sulla respinta il sinistro di Calabria esce non lontano dal sette. 24’ Hernandez si addormenta e per poco Fabbian non beffa Maignan. 29’ 0-1 GOL ZIRKZEE L’olandese ispira, Fabbian si fa murare per due volte la conclusione, la palla carambola sul destro di Joshua che in diagonale infila Maignan. 33’ Pulisic crossa e Kjaer di testa non trova la porta a pochi metri da Skorupski. 38’ Pulisic ha una prateria e tenta lo scavetto su Skorupski, ma il destro è fuori. 42’ Massa assegna un rigore molto dubbio per il contatto in area tra Kjaer e Ferguson: dal dischetto Giroud si fa parare il penalty da Skorupski. 45’ 1-1 GOL LOFTUS-CHEEK Calabria da destra pesca il taglio del rossonero che castiga Skorupski. Secondo tempo 4’ Zirkzee mette ...