La consigliera Pd Anna Maria Bigon | “Senza cure palliative un malato non può scegliere liberamente”

La consigliera dem Anna Maria Bigon , il cui voto ha contribuito ad affossare in Veneto la legge sul fine vita , non fa un passo indietro. «Con il ... (open.online)

Decisiva l’astensione della dem Anna Maria Bigon. Politicamente, io sono sempre stata in area centrosinistra, ho votato il Pd da quando è nato. Sibilla Barbieri, l'intervista esclusiva: "Perché ...Primi accordi elettorali a Baronissi. Il candidato sindaco di Baronissi Anna Petta e il gruppo guidato dal consigliere comunale Luca Galdi hanno raggiunto un’intesa politico-programmatica in vista ...(Adnkronos) – Il Regno Unito non fa i conti solo con'epidemia di morbillo. I casi di pertosse fra i bambini sono raddoppiati in appena due settimane a Londra: secondo la UK Health Security Agency, rif ...