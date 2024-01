La Carrarese risorge ai Marmi strapazzando la Torres | 5-1

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Carrara, 28 gennaio 2024 – Unastrepitosa ha inflitto una severa lezione alla seconda della classe. Gli azzurri si sono portati in vantaggio al 5’, alla prima occasione utile. Sugli sviluppi di una punizione Cicconi da sinistra ha centrato per Imperiale che in spaccata sul secondo palo ha servito Panico per la volée vincente da distanza ravvicinata. Laha sfiorato il pari al 15’ con Zecca che in area da destra ha calciato forte con Bleve che ha respinto con la mano di richiamo. Al 25’ Schiavi ha colpito in pieno il palo con un tiro dai 25 metri di controbalzo. Lasi è resa ancora pericolosa al 39’ con due conclusioni di Panico e Capello parate da Zaccagno. Il raddoppio è arrivato, però, al 42’ con un gran tiro di Palmieri da dentro l’area servito da Capello. Nella ripresa subito due cambi per una ...