La campionessa di equitazione Kelsey Hannan in coma dopo uno spaventoso incidente

(Di domenica 28 gennaio 2024) Una caduta terribile con conseguenze devastanti. Unche ha sconvolto il mondo dell’, quello avvenuto all’ippodromo di Strathalbyn, nel sud dell’Australia, dove un giovane fantino di nome, di soli 21 anni, è rimasta vittima di terribile. Come riportato dal Sun, la giovane è stata sbalzata dal cavallo ed è stata trasportata in ospedale d’urgenza, con l’intervento di un elicoterro al centro del terreno di gara Come riportato dalla testata, la giovane è stata posta dai medici inindotto: inizialmente le sue condizioni non sembravano così peroccupanti, ma pocoil volo avrebbe perso conoscenza. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane in groppa al cavallo Iva Dream avrebbe improvvisamente incrociato la propria ...