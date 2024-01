La bianca Essaouira Perla dell’Atlantico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 gennaio 2024) Non ci vuole molto a capire perchésia detta "la", basta un battito di ciglia e me ne rendo conto di persona col primo sguardo controsole appena arrivata: muretti bassi intonacati, case bianche e decrepite, gabbiani a perdita d’occhio. La calura soffocante di Marrakech situata a 180 chilometri a est per qualche istante sembra un ricordo lontano. Qui, nella piazza affacciata sull’oceano, sferza un vento fresco che mi impedisce di sdraiarmi sulla grande spiaggia e che mi fa strinare la pelle del viso a tradimento perché non si capisce quanto sia forte il sole., conosciuta come "La" o "La Bella Addormentata" mi accoglie con un gran numero di barche ormeggiate nel porto. Sono tutte tinte di blu e ammassate una sull’altra, non so se è un giorno di riposo per ...