La battaglia del futuro Tre motivi per cui la nuova destra attaccherà l’aborto

(Di domenica 28 gennaio 2024) Fa parte dell’ideologia di Salvini e Meloni combattere la sostituzione etnica, sentirsi in missione per conto di Dio e essere contro scienza e tecnologia. Non dicono nulla, ma non va scomodato Freud per sapere che il silenzio è peggio di un urlo. Un occhio a Russia e Usa