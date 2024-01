«La Avon produce e assume ancora in Russia» | l’accusa al colosso dei prodotti di bellezza che aveva promesso di lasciare Mosca

(Di domenica 28 gennaio 2024) La societàè accusata di aver mantenuto le sue attività indopo l’invasione in Ucraina, proseguendo il reclutamento di nuovi agenti di vendita e sfruttando la produzione di un enorme stabilimento nella regione di. A denunciarlo è la Bbc, che avrebbe scoperto come ildeidisi sia rimangiato la promessa di interrompere ogni investimento in, oltre alle esportazioni deiverso altri mercati daall’Ucraina. In passato la società madre di, la brasiliana Natura & Cospiegato di voler mantenere le attività locali in, al solo scopo di non togliere il sostegno agli agenti già in servizio, prevalentemente ...

Il gigante della cosmetica Avon è sotto accusa per aver mantenuto legami con la Russia nonostante la guerra in Ucraina: la BBC ha scoperto che l'azienda recluta nuovi agenti di vendita nel Paese e sta ...Avon, che ha sede nel Regno Unito, ha iniziato a operare in Russia 30 anni fa. L'azienda ha affermato di fornire «supporto fondamentale» alle donne il cui sostentamento dipende dalla loro attività.