Kylie Minogue e Sia | “Dance Alone” | spunta il duetto delle due popstar

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 28 gennaio 2024) E poi arriva ilche non ti aspetti: quello trae Sia! Ieri sera a Las Vegas, pochi minuti prima dell’inizio dello show delladi Padam Padam, il pubblico ha potuto ascoltare il featuring tra le due cantanti australiane (che pari si intitoli). Da quello che si sente nelle clip che circolano on line il pezzo sembra davvero valido, speriamo esca presto. A new song by @Sia and @premiered before’s show in Vegas tonight! ##sia pic.twitter.com/thBoZTKLDg —world page (@Darrennixon3122) January 28, 2024 At...