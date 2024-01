Kofi Kingston | “Il New Day non sarebbe più lo stesso se introducessimo nuovi membri”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il New Day è riconosciuto ampiamente come uno dei più importanti tag team nella storia della WWE e a testimonianza di ciò ci sono gli innumerevoli traguardi raggiunti dal gruppo. Nonostante un inizio da heel, il gruppo formato da Xavier Woods,e Big E è riuscito a far breccia nel cuore dei fan, venendo così acclamato a gran voce in tutti gli show della compagnia. Negli ultimi due anni, a causa del grave infortunio patito da Big E,e Xavier sono rimasti “soli” a combattere le avversità in WWE, ma non sembrano avere intenzione di aggiungere un nuovo membro alla stable. Durante un’intervista con Emily Mae di Sportskeeda,ha risposto così alla giornalista che gli chiedeva lumi sulla possibilità di aggiungere un nuovo wrestler al New Day in un prossimo futuro:“L’ho ...