Klopp Liverpool | spunta la Germania | l’indiscrezione dall’Inghilterra

(Di domenica 28 gennaio 2024)ha voluto scuoteree la Premier League, malanciano un’indiscrezione sul suo futuroha voluto scuoteree la Premier League, malanciano un’indiscrezione sul suo futuro. Come riportato da Sunday Express Sport, infatti, dopo l’anno sabbatico potrebbe esserci per lui l’opzione di allenare la. Sarebbe un passo importante e diverso rispetto quanto ha fatto negli ultimi anni con i club.

L’addio di Jurgen Klopp al Liverpool , annunciato ieri, sicuramente è un passaggio d’epoca per lui e per il club inglese… L’addio di Jurgen Klopp ... (calcionews24)

Le possibilità esaminate dal Liverpool per sostituire Jurgen Klopp in panchina a fine stagione. I dettagli dopo l’annuncio dell’addio di Jurgen ... (calcionews24)

L’ex frontman degli Oasis è al settimo cielo per la notizia dell’addio del tecnico tedesco: il suo odio per i Reds non ha limiti La notizia ... (cityrumors)

In ogni caso, un elemento arriverà, scrive il quotidiano. Potrebbe essere Luciano Rodriguez del Liverpool Fc di Montevideo, oppure Everton del Flamengo, oppure ancora Largie Ramazani dell’Almeria, ...Non solo il Liverpool, che a fine stagione saluterà Jurgen Klopp. Anche il Barcellona è prossimo a cambiare allenatore, per scelta dello stesso Xavi che lo ha annunciato ieri in conferenza stampa dopo ...L'incredibile decisione di Jurgen Klopp di lasciare il Liverpool a fine stagione ha già scatenato alcune indiscrezioni di mercato.