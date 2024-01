Kickboxing | trovata morta in casa l’ex campionessa mondiale Miriam Francesca Vivarini | aveva 37 anni

(Di domenica 28 gennaio 2024) Lutto nel mondo dello sport per l’improvvisa scomparsa di. Ladi, 37, è stata salutata ieri mattina nella cattedrale di San Cetteo, a Pescara. C’erano tante scuole pugilistiche della città, tra gli sportivi il vice presidente della Federkombat ed ex campione del mondo diRiccardo Bergamini. Nelle prime file della chiesa, i genitori Dario e Norma, i fratelli Sara e Davide. Tristezza e incredulità sui volti di amici e compagni di ring cheno conosciutosenza vita nel suo appartamento. La salma è rimasta per alcuni giorni a disposizione della magistratura che ha indagato sulle cause del decesso. “Una ragazza abituata al ...

