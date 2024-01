Kickboxing | addio a Miriam Francesca Vivarini La campionessa 37enne trovata senza vita in casa

(Di domenica 28 gennaio 2024) Pescara, 28 gennaio 2024 – A dirediinsua nei giorni scorsi, erano in tanti ieri a Pescara. Ai funerali della donna, che si sono tenuti sabato nella chiesa di San Cetteo nel capoluogo abruzzese perché la salma è rimasta a disposizione della magistratura alcuni giorni per indagare le cause della morte, erano presenti le varie scuole di boxe della città, e Riccardo Bergamini, vice presidente della Federkombat ed ex campione del mondo di. Gli amici i conoscenti la ricordano per la sua professionalità,era psicologa ed esercitava la professione, e gentilezza, che ...

Lutto nel mondo del kickboxing per la morte dell'ex campionessa del mondo ...laureandosi in psicologia e aveva iniziato a praticare la professione. "L'addio a Miriam Vivarini rappresenta una grande ...Il mondo della kickboxing è in lutto per la scomparsa prematura di Miriam Francesca Vivarini, ex campionessa del mondo trovata morta in casa qualche giorno fa: sono state tante le persone ad aver ...