Kenya | i fantasmi della spazzatura | viaggio tra gli invisibili della discarica di Dandora che il mondo non vuole vedere

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 28 gennaio 2024) Nelladia Nairobi vengono scaricati 30 camion di rifiuti plastici ogni giorno. Così questo gigantesco immondezzaio di oltre 12 ettari nella capitale delsi trasforma facilmente in un acquitrino in cui scarti alimentari e scorie plastiche si mischiano al fango. Credit: AP PhotoQui aogni giorno migliaia di raccoglitori di plastica cercano nellaoggetti da riutilizzare o vendere. A volte lavorano senza stivali ma sempre senza guanti perché sono un lusso che in pochi potrebbero permettersi e comunque ostacolerebbero il processo di raccolta. Ma le scorie creano terreno fertile per la malaria e altre malattie trasmesse dagli insetti. Labruciata inoltre rilascia agenti inquinanti che aumentano il rischio di patologie cardiache e ...