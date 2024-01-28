Kayserispor-Antalyaspor (lunedì 29 gennaio 2024 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 28 gennaio 2024) Si gioca il posticipo del ventitreesimo turno di Superlig turca e un Kayserispor in caduta libera affronta in casa l’Antalyaspor di Sergen Yalcin. Gli ospiti vedono i padroni di casa al momento dall’alto di 4 punti di distanza, anche grazie all’arrivo del tecnico ex Besiktas, che ha messo insieme 3 vittorie e 3 pareggi in 6 gare con i biancorossi.Giallorossi che InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi tutta la notizia su infobetting
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