Kayserispor-Antalyaspor lunedì 29 gennaio 2024 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Son dakika haberleri. Süper Lig takimlarindan Mondihome Kayserispor Kulübü, teknik direktör Recep Uçar ile yollarini ayirdigini resmen açikladi. Detaylar.Süper Lig’de büyük bir düsüs içerisine giren Kayserispor’da teknik direktör Recep Uçar ile yollarin ayirdigini resmen duyuruldu ...Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Recep Uçar ile yollar ayrildi. Kulüp, yeni Teknik Direktör olarak Burak Yilmaz ile anlasti.