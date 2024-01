Kate Middleton è già al lavoro in ospedale

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 28 gennaio 2024)ha subito un intervento chirurgico addominale per motivi non chiariti. Kensington Palace ha riferito che la principessa del Galles sarebbe rimasta inper circa due settimane. Dopo le dimissioni, però, la moglie del principe William continuerà a riprendersi nella sua casa, l’Adelaide Cottage. Le condizioni di salute difanno bene sperare. Mentre si trova ancora indopo l’intervento chirurgico addominale, la principessa sembra che stia pensando di lavorare dal proprio letto d’. Come riportato da fonti vicine ai principi di Galles, la futura regina sarà di nuovo presente agli appuntamenti pubblici solo dopo Pasqua. La sua agenda, infatti, ha subito un drastico cambiamento dopo la notizia dell’intervento. Nel ...