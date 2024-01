Karate | Luca Maresca conquista l’argento alla Premier League di Parigi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 28 gennaio 2024), 28 gennaio 2024 – Sono arrivate due medaglie dagli Azzurri della Nazionale Italiana didi. E’ tornata dopo 4 anni la competizione della WorldFederation in Francia. Nelle rispettive finali in programma Clio Ferracuti ha messo al collo la medaglia di bronzo, nei 68 kg, per kumite femminile, mentrelo ha fatto nei 67 kg,ndo. Il racconto delle gare (fijlkam.it), dopo l’impeccabile percorso di ieri, oggi ha purtroppo perso la finalissima contro il marocchino Said Oubaya sul risultato 9-1. Sale dunque sul secondo gradino del podio e si porta a casa la meritata medaglia. Clio ha invece disputato la sua ...