Juventus | Vlahovic | “Non vogliamo fare calcoli | campionato ancora lungo” FOTO

(Di domenica 28 gennaio 2024) “La classifica è corta, ile noi non. Continuiamo a credere nei nostri obiettivi e lavoriamo duramente per raggiungerli. Orgoglioso dello spirito della squadra e grazie a tutti voi per il sostegno. Testa già alla prossima”. Lo ha scritto su Instagram il centravanti della, Dusanall’indomani del pareggio per 1-1 contro l’Empoli in casa. Sono sei i gol del serbo nelle ultime quattro partite di. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DV9 (@dusan) SportFace.