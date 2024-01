Juventus | serve un rinforzo a centrocampo | tra sogni e soluzioni low cost | Giuntoli studia il colpo

(Di domenica 28 gennaio 2024) Lafrena a Empoli e non riesce ad allungare sull’Inter per arrivare al Derby d’Italia da capolista. E’ mancato qualcosa...

Non ha usato mezzi termini Tuttosport per commentare la vittoria dell’Inter sul campo del Napoli. “Inter boom con gli aiutini. Juventus , ora serve ... (sportface)

La Juventus è l’ultima qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia , dove beccherà il Frosinone. Alla Salernitana non basta andare in vantaggio ... (inter-news)

Duelli nella ripresa, dopo una prima frazione molto brutta. Alla fine Lazio e Napoli concludono la partita senza pungersi. Un punto a testa, poca incisività offensiva. Serve a poco questo pareggio ...La Juventus frena a Empoli e non riesce ad allungare sull`Inter per arrivare al Derby d`Italia da capolista. E` mancato qualcosa alla formazione di Massimiliano.21' - GOOOAAALLL!!GOOOAAALLL! 0 - 2: Altro assist pazzesco di Comenencia che scarica all'indietro per Damiani che calcia sul secondo palo e trova il raddoppio per i bianconeri. 19' - Calcio di ...