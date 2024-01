Juventus | ecco chi è il prossimo colpo | in programma le visite per Pedro Felipe dal Palmeiras

(Di domenica 28 gennaio 2024) Altro che ferma. La Juve in questo mercato di gennaio ha lavorato anche molto, in attesa di capire come e se aggiungere un tassello subito per...

Altro che ferma. La Juve in questo mercato di gennaio ha lavorato anche molto, in attesa di capire come e se aggiungere un tassello subito per il gruppo di Max.Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, infatti, negli unici match giocati senza di loro in questi anni la Lazio ha perso per due volte 3-0: la prima a Bologna nell'ottobre del 2021 e la ...Il deludente pareggio interno della Juve contro l'Empoli e quello del Milan con il Bologna offrono un assist fantastico all'Inter per tornare la regina del campionato. Ma per farlo deve battere la Fio ...