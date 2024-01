Juve scatenata | Djalò è solo il primo colpo di gennaio

(Di domenica 28 gennaio 2024) Lantus alacremente al lavoro in questi ultimi giorni di mercato a, dopo l’affareGiuntoli ha altri colpi in canna Sotto traccia, lantus sta cercando di mettere le basi per un futuro importante. Soltanto apparentemente la situazione legata al club bianconero fa registrare una certa calma per quanto riguarda le trattative di mercato. Con un mese diche si è incendiato improvvisamente e nel quale possono leggersi le pieghe di prospettive di alto livello. Cristiano Giuntoli, il lavoro pernon è ancora finito (fonte: © LaPresse) – Cityrumors.it Cristiano Giuntoli ha piazzato l’accelerazione per undifensivo di spessore, quel Tiagoche è stato soffiato all’Inter con uno scatto improvviso. Mossa d’anticipo, ...

La 22ª giornata del massimo torneo italiano ha regalato l’impresa dell’Empoli, in grado di fermare la Juventus all’Allianz Stadium ...padroni di casa e un episodio nei secondi finali ha scatenato ..."Per età media la Juve è come Sinner mentre l'Inter è più vicina a Djokovic. Ma non lo diciamo altrimenti si offendono perché sono permalosi". E così, dopo il pareggio a sorpresa dei bianconeri contro ...Tifosi scatenati sui social dopo il pareggio dei bianconeri in casa, rimasti in 10 per quasi tutta la partita dopo l'espulsione di Milik al 18': gli sfottò dal web ...