Jannik Sinner vince la finale degli Australian Open e batte Medvedev in 5 set Primo slam per l' Italia dopo 48 anni

(Di domenica 28 gennaio 2024) Giornata trionfale per l'dello sport e per. Il giovanissimo azzurrolaaver battuto il russo Daniilin 5 setuna rimonta eccezionale. 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. Lo sfidante aveva messo la freccia sin da subito lasciando intende

A 48 anni di distanza di Panatta In una fredda, almeno in Italia, Jannik Sinner fa la storia e vince l’ Australian Open . È il primo italiano a ... (361magazine)

Jannik Sinner , alla prima finale in carriera di uno Slam, affronta Daniil Medvedev: come è andata a finire la partita. L’altoatesino Jannik Sinner , ... (sportnews.eu)

Trionfa agli Australian Open a ventidue anni demolendo Medvedev dopo essere stato sotto due set al culmine di una sfida da leggenda Jannik Sinner ci fa impazzire e, dopo un match sublime e leggendario ...Tutto vero: Jannik Sinner vince gli Australian Open superando Daniil Medvedev in finale per 3 set a 2 (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3). Diventa il più giovane italiano a vincere uno Slam (l’ultimo successo ...Jannik Sinner vince gli Australian Open, conquistando il primo Slam della sua carriera. Il leader del tennis azzurro in finale ha battuto al quinto set in rimonta il russo Daniil Medvedev con il ...