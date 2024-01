Jannik Sinner vince gli Australian Open | l’inchino degli altri campioni sui social

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gennaio 2024 -ha vinto gli2024. E mentre in Italia esplode lamania, al campione azzurro arrivano i complimenti di tanti suoi avversari. A partire da Nole Djokovic, battuto proprio dall'altoatesino in semifinale. "Meritato", scrive in italiano su X il numero uno al mondo facendo poi le congratulazioni (sempre in italiano) alla sua famiglia e al suo team. Il primo a congratularsi per il trionfo però è stato Carlos Alcaraz, che – sempre su X – posta la foto di un abbraccio tra i due e scrive "Sono così felice per te! Te lo meriti più di chiunque altro! Goditi il momento amico mio!". "Campione dentro e fuori... bravo Jan!", scrive invece Matteo Berrettini che gli dedica una story su Instagram.