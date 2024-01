Jannik Sinner vince gli Australian Open | “Auguro a tutti i bambini di avere genitori come i miei | la libertà di scegliere”

(Di domenica 28 gennaio 2024)ha vinto gli2024 e così l’Italia torna a festeggiare il trionfo in un torneo dello Slam a distanza di 47 anni e 7 mesi dall’ultima volta (Adriano Panatta al Roland Garros 1976). Il tennista italiano si è imposto sul cemento di Melbourne al termine di un’epocale finale giocata contro il russo Daniil Medvedev e ha prontamente fatto centro al primo atto conclusivo giocato in un torneo di questo calibro. Il 22enne ha saputo rimontare dopo aver perso i primi due set, non ha mai mollato la presa, ha sempre creduto nella grande impresa, ha migliorato la prima di servizio e ha steso il rivale. Il nostro portacolori ha piazzato due break fenomenali nel decimo gioco del terzo e del quarto set, poi nella quinta frazione si è esaltato definitivamente e ha surclassato il numero 3 del mondo. Il numero ...

