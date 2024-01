Jannik Sinner vince gli Australian Open 2024 | “Vorrei che tutti avessero genitori come i miei”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 gennaio 2024) “Daniil, mi congratulo con te e col tuo team, abbiamo giocato tante finali, in ogni incontro mi rendi un giocatore più forte, corri su tutte le palle, ti auguro dire questo trofeo prima o poi”. Lo ha dettonell’intervista a caldo dopo la vittoria agli: “Ringraziogli sponsor, i raccattapalle, i giudici di sedia. E’ un bel posto dove trovarsi. In Europa ci sono -20 gradi. E’ un torneo importantissimo, ringrazioquanti, anche chi mi segue da casa. Sto cercando di migliorare giorno dopo giorno, di capire ogni situazione in modo migliore. Voi lì nell’angolo mi incoraggiate e mi capite. A volte non è semplice, io sono fatto così”. Poi un messaggio alla famiglia: “Ringrazio tutte le persone che seguono da ...