Jannik Sinner vince Coppa Davis e Australian Open in due mesi | per l’Italia è iniziata un’era che non può avere paragoni col passato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) No, una cosa così non era mai accaduta. E’ vero, Adriano Panatta nel 1976 era diventato n.4 del mondo,ndo in successione gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, prima dell’affermazione in. Tuttavia, la continuità dimostrata già da ora daè superiore a quella del grande campione romano., infatti, è stabilmente in top-10 e con il primo Slam vinto oggi è in scia proprio a Daniil Medvedev (n.3 ATP), sconfitto nell’atto conclusivo di Melbourne. Un riscontro che segue quelli ottenuti nel 2023: i 4 titoli ATP, di cui il Masters1000 a Toronto, la, la Finale al Master di fine anno a Torino e la semifinale a Wimbledon. Siamo al cospetto quindi di un giocatore che dopo gli US2023 è ...