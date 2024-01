Jannik Sinner | semplicemente immenso

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 28 gennaio 2024) Una partita lunga, lunghissima. Iniziata male, proseguita peggio e poi improvvisamente ribaltata da unfenomenale. Il giovane altoatesino ce l’ha fatta: dopo aver battuto Novak Djokovic in semifinale, porta a casa il suo primo torneo del grande Slam sconfiggendo il russo Medvedev. Il trofeo degli Australian Open torna in Italia in un periodo strepitoso per il tennis nostrano dopo la vittoria della Coppa Davis. FORZA ?? pic.twitter.com/vrWCf7HHGt — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2024 Il match si apre con un Medvedev in grande spolvero che si porta subito sopra di un set (6-3). Poi il secondo, di nuovo per 6 a 3.sembra alle corde, si rivolge alla panchina quasi disperato (“non ce la faccio più”), ma è riuscito a tirare fuori una reazione immensa....