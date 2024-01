Jannik Sinner nella storia | l’Italia vince uno Slam maschile dopo 48 anni! Tutti i vincitori azzurri di un Major

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024)batte Daniil Medvedev 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3 egli Australian Open 2024. Poche parole, una gioia, ladel tennis in Italia che viene riscritta.48 anni uno, al, torna in mani tricolori: e succede proprio in un luogo dove mai questo era successo. In sostanza, è anche la prima volta di unovinto fuori dalla terra rossa del Roland Garros. Questa, infatti, era stata la superficie che aveva visto Nicola Pietrangelire il torneo parigino nel 1959 e 1960. Due annate in cui era proprio lui quello considerato il numero 1 al mondo sul mattone tritato. Sorpreseil sudafricano Ian Vermaakprima occasione, ma non sorprese ...