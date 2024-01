Jannik Sinner | il giovane fenomeno del tennis italiano | conquista il suo primo Slam in Australia

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma - Iltatrionfa in un'epica finale contro il russo Daniil Medvedevhato il suo, scrivendo una pagina indelebile nella storia del, al termine di un'emozionante finale aglin Open contro il russo Daniil Medvedev. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha esaltato l'impresa di, dichiarando: "Da oggi, più che mai, nel Pantheon dei Miti intramontabili delazzurro e mondiale. Uno stratosfericoè il re dell'n Open dopo una maratona di speranza, sofferenza ed emozione, trasformata in gioia incontenibile. Un ...

Forse è il complimento arrivato in maniera più veloce in assoluto: si parla di quello che Carlos Alcaraz ha rivolto a Jannik Sinner subito dopo la ... (oasport)

Una scena che in tanti non hanno dimenticato e che ancora una volta, soprattutto dopo il trionfo nello Slam di Sinner su Medvedev è tornata attuale. La cornice è tutta italiana, nelle ATP Finals di ...Partenza in salita per Sinner, che dopo aver conquistato il primo game ne cede altri tre a Medvedev. Nel quarto game l’italiano sbaglia un rovescio e si ritrova sotto 40-0: Medvedev ne approfitta e ...Guardando Jannik Sinner nella finale degli Australian Open mi sono tornate in mente le parole incredibili di Simone Weil da “Il libro del potere”: ‘La scienza mostra che un incremento energetico può ...