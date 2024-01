Jannik Sinner ha vinto l’Australian Open | battuto Medvedev in 5 set | La diretta e l’analisi della gara

(Di domenica 28 gennaio 2024), alla sua prima finale Slam, si ritrova sotto di due set contro Daniil: in rimonta vince la finale degli Australian, primo italianostoria

La partita scivolata giù fino a ritrovarsi Sotto di due set. E poi la lenta rimonta , il lavoro paziente per girare la prua della partita e cambiare ... (ilfattoquotidiano)

Melbourne , 28 gennaio 2024 – Jannik Sinner trionfa agli Australian Open 2024. L’azzurro, numero 4 del mondo, in finale batte il russo Daniil ... (ilfaroonline)

Maria Braccini è nata in India, ma da tempo vive in Italia. I due si sarebbero conosciuti su Instagram (dove lei ha oltre 200mila followers). Pare ... (metropolitanmagazine)

Quarantotto anni dopo Adriano Panatta, il tennis italiano celebra un altro trionfo epico con Jannik Sinner. L'atleta altoatesino ha fatto la storia vincendo l’Australian Open, riportando il glorioso ...Jannik Sinner ha fatto la storia in questo 28 gennaio 2024. L'altoatesino ha vinto gli Australian Open, sconfiggendo in rimonta il russo Daniil Medvedev (n.3 del ranking) con il punteggio di 3-6 3-6 6 ...La storica vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open ha travolto di rimonta un rivale che aveva già confidenza con i trionfi in uno slam ed era stato anche numero uno al mondo. Daniil Medvedev ha ...