Jannik Sinner entra tra i top player | i premi e gli sponsor del campione azzurro

(Di domenica 28 gennaio 2024) Lo storico trionfo negli Australian Open consacratra i grandi del tennis di oggi, anche dal punto di vista economico. Con la vittoria nella finale contro Danii Medvedev, ilaltoatesino ha conquistato il primoo da 1,91 milioni di euro, dopo i 7,58 milioni di monteconquistati nel 2023, secondo l’Atp. Il totale per l’anno scorso che arriva a 8,3 milioni di euro conteggiando anche la quota della storica vittoria nella Coppa Davis, grazie alla quale, Arnaldi, Sonego, Musetti e Bolelli hanno diviso 3,6 milioni di euro. In carriera itotali erano finora pari a 15,7 milioni di euro. Oltre a questi, ci sono anche leizzazioni. Con Nike ha un contratto decennale da 150 milioni di dollari, 15 milioni di ...

Festa grande per il trionfo di Jannik Sinner agli Australian Open anche per i Carota Boys , il gruppo di ragazzi di Revello (Cuneo) che sono tra i ... (ilfattoquotidiano)

Sinner è un campione straordinario - ha aggiunto -. Mi piace pensare da sardo che ci sia stato un passaggio di testimone tra Gigi Riva e Jannik, due campioni straordinari e due esempi per le ...Jannik Sinner ha fatto la storia in questo 28 gennaio 2024. L'altoatesino ha vinto gli Australian Open, sconfiggendo in rimonta il russo Daniil Medvedev (n.3 del ranking) con il punteggio di 3-6 3-6 6 ...Da Carlos Alcaraz a Novak Djokovic e Rafa Nadal: sui social i colleghi campioni si congratulano con Jannik Sinner dopo la vittoria agli Australian Open. "Sono felicissimo per te! Te ne meriti più di ...