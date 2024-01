Jannik Sinner è primo nel ranking ATP Race! 2000 punti e virtualmente già a Torino per le Finals!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024)ha vinto gli Australian Open 2024 e ha conquistato ilSlam della carriera. Il 22enne si è imposto sul cemento di Melbourne, sconfiggendo Daniil Medvedev al termine di un’epocale finale: dopo aver perso nettamente i primi due set, il tennista altoatesino è riuscito a invertire la rotta e si è reso protagonista di una rimonta strabiliante, culminata con il successo al quinto set. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 e ha riportato in Italia uno dei quattro trofei più importanti del calendario tennistico a distanza di 47 anni e 7 mesi dal sigillo di Adriano Panatta al Roland Garros 1976.ha sconfitto il numero 3 al mondo, dopo che in semifinale aveva eliminato il serbo Novak Djokovic, numero 1 reduce da ben 33 vittorie consecutive in terra ...