Jannik Sinner come la Nazionale di calcio | un trionfo storico che ci ha resi comunità

(Di domenica 28 gennaio 2024) L’incantesimo si rompe, 47 anni, 7 mesi e 27 giorni dopo il Roland Garros di Adriano Panatta un italiano vince un titolo Slam. Il conto esatto del tempo trascorso lo avevo preparato pregustando la vittoria dia Melbourne ma dopo i primi due set, lo ammetto, lo avrei stracciato deluso. A quel punto l’impresa da compiere avrebbe dovuto acquistare una dimensione epico e così è stato. Il nostro campione si è trasformato in eroe. Un eroe quasi piegato, in una Rod Laver Arena incredula, da un Medvedev quasi impeccabile per un’ora. Il russo sembrava quello che nel 2021, agli US Open, aveva stoppato il sogno di Djokovic lanciato verso il Grande Slam. Masi è tenuto stretto il suo sogno perché aveva un appuntamento con la storia e, alla prima finale Slam della carriera, non voleva mancarlo. È nella ...

Quasi 48 anni di Adriano Panatta, dopo 17395 giorni, un altro italiano in cima a uno slam. Jannik Sinner alla sua prima apparizione in una finale dei quattro tornei più importanti al mondo ce l’ha fat ...«La vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open non rappresenta solo un motivo di orgoglio per lo sport italiano. La sua impresa a uno dei più prestigiosi campionati di tennis del mondo, una delle ...“E’ una vittoria importantissima in un grande torneo per me, voglio ringraziare tutti quelli che hanno reso questo Slam cosi’ speciale – ha detto Jannik Sinner a fine partita in un discorso iniziato ...