Jannik Sinner ci fa piangere di gioia | grazie

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 gennaio 2024)ha vinto gli Australian Open, ha conquistato un posto nel cuore di ogni appassionato e la gratitudine dell’Italia intera. Questo trionfo vale ogni sconfitta, ogni passo falso della nostra generazione tennistica, ogni piccola, ogni microscopico progresso, ogni tappa azzurra, dai Challenger ai migliori tornei al mondo.ha cancellato ogni pianto, quella maledetta e italianissima sensazione di non arrivare all’obiettivo dopo averlo sfiorato e quasi assaporato. Medvedev ha svolto egregiamente la parte dell’antagonista, trasformando rapidamente in un incubo il sogno di un ragazzo in rappresentanza di una nazione intera. Due set sotto, le gambe che non vanno, il braccio che non spinge, quel meraviglioso rovescio disinnescato. In quel momento cosa è accaduto? Il tennis può essere uno sport malefico, ...