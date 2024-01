Jannik Sinner campione agli Australian Open

Giornata trionfale per l'Italia dello sport e per J anni k Sinner . Il giovanissimo azzurro vince la finale degli Australian Open dopo aver battuto il ... (ilgiornaleditalia)

Da Nicola Pietrangeli a Jannik Sinner, passando per Adriano Panatta, e i tronfi al femminile di Francesca Schiavone e Flavia Pennetta. Dopo 48 anni dall'ultimo slam maschile vinto da un ...Il momento decisivo che ha consegnato a Jannik uno storico successo a Melbourne contro il russo Medvedev. Il punto, la gioia e poi Jannik che si butta a terra per godersi il trionfo. E a Sesto ...Jannik Sinner non vuole fermarsi, e dopo gli Australian Open è pronto a prendersi altri Slam nel 2024. Ne sono convinti i betting analyst di Snai, che, dopo il successo in rimonta del nativo della Val ...