Italiani | anime morte a disposizione dei furbi

“Non sto pensando alla politica né per ora nè per il futuro”. Semmai ci fossero ancora dubbi sulla questione, Luigi Di Maio ha dimostrato di avere ... (ilfattoquotidiano)

Senza Dragon Ball la diffusione di produzioni anime, e la conseguente conoscenza e consapevolezza dei manga, avrebbe tardato ad arrivare anche in Italia, almeno con la stessa popolarità e l’immensa ...Mentre tutto il mondo ha gli occhi puntati sulla presentazione di Dragon Ball Daima, l'animatore italiano @mochaZ7 ha creato una spettacolare fananimation che spinge verso il ritorno dell'anime di ...In questa nuova puntata di Anime Breakfast andiamo a discutere con voi Made in Abyss, l’adattamento animato del manga di Akihito Tsukushi arrivato in Italia grazie a Dynit Nuova settimana, nuova ...