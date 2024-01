Italia-Africa | Mattarella | ‘globalizzazione ci unisce | contributo a crescita nostro Paese’**

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “La vostra presenza qui stasera ?numerosa e qualificata? conferisce espressione concreta all?amicizia, salda e sincera, chei nostri popoli: la Repubblica italiana ve ne è riconoscente. Si tratta di legami alimentati anche dalla presenza in Italia di numerose comunità di originena, che sono parte attiva e vitale della nostra società e che, con il loro prezioso lavoro, contribuiscono allaeconomica e culturale delPaese. È una delle manifestazioni di quella globalizzazione chei destini dei due nostri continenti, fortemente interconnessi fra loro. Ci sfidano cause comuni che vedono a rischio il valore della pace e, quindi, del destino dell?umanità”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel ...

Intervistato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Fiorentina-Inter, queste le parole del tecnico viola Vincenzo Italiano sul match del Franchi: "In termini di gol subiti, l'andata è stata la ...Lo ha detto al Tg1 il premier Giorgia Meloni, a proposito della conferenza Italia-Africa. “Rischiano di esserci conseguenze – prosegue – se noi non difendiamo la libertà di navigazione. Dal Canale di ...Le competenze dell’Italia e dell’Europa avrebbero però evitato che azioni ...per affrontare i transiti e gli stazionamenti di coloro che arrivano dall’Africa subsahariana.