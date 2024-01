Italia-Africa | l’istruzione al centro dello sforzo per il continente

Il Senato è blindato persino per i senatori, che per un lunedì (non certo giorno di pienone, va detto) si vedranno “requisita” l’Aula così come diversi spazi di Palazzo Madama. Tutti è pronto: domani ...Il centravanti va avanti nella competizione con la sua rappresentativa. Il centrocampista torna a casa e sarà già disponibile per il Verona ...Africa (Italia) In occasione della conferenza di Roma la Campagna 070, promossa da Focsiv, AOI, CINI, Link 2007, chiede al governo italiano di rispettare, entro il 2030, l’impegno assunto all’ONU, olt ...