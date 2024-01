Italia-Africa | Conte | ' spero vertice vada bene ma piano Mattei non guardi a passato'

A Roma 25 leader africani per il vertice promosso dall'Italia, con il sostegno delle istituzioni dell'Unione europea, per lanciare il Piano Mattei messo in campo dal governo Meloni. Stasera la cena ...Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Io sono un tifoso dell'Italia, quindi spero che questo vertice sia un utile confronto. Ma cos'è questo Piano Mattei Il problema vero è che se questo piano significa ...Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato per Alleanza Verdi e Sinistra, è ospite dell’edizione del 28 gennaio di Stasera ...