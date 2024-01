Istanbul | vicinanza Papa | condanna Tajani

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 28 gennaio 2024) 12.45 Al termine dell'Angelus in piazza San Pietro,Francesco ha espresso "alla comunità della Chiesa diche durante la Messa ha subìto un attacco armato che ha provocato un morto e diversi feriti". Poi nuovo ap-p pello contro la guerra: "Si ascolti il grido di pace della gente stanca della violenza, che vuole si fermi la guerra che è un disastro per i popoli e una disfatta per l'umanità". Anche il ministro degli Esteriha espresso "fermaper il vile attacco"alla Chiesa italiana a