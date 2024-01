Istanbul | chiesa italiana sotto attacco | l' assalto di due uomini mascherati

Sparatoria a Istanbul contro una chiesa italiana durante la messa . Allarme in Turchia per un attentato alla chiesa Santa Maria Draperis a Sariyer ... (ilgiornaleditalia)

Sono previste oggi a Parigi trattative per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani ancora tenuti ... ()

Una persona è morta in un attacco armato nella chiesa italiana di Santa Maria a Sariyer, a Istanbul. Lo riferisce Cnn Turk precisando che l’attacco è avvenuto durante la messa della domenica. La ...In Turchia è andato in scena un attacco armato contro una chiesa italiana. Due uomini armati e mascherati hanno fatto irruzione durante la funzione alla messa domenicale nella Chiesa di Santa Maria ...Durante la messa domenicale, c'è stato un attacco armato nella chiesa di Santa Maria Draperis, parrocchia cattolica, nel distretto di Sariyer, a Istanbul, e una persona è morta. "La vittima era tra ...