Istanbul | attacco armato in una chiesa italiana | un morto

L’amministrazione Biden sta valuta ndo di rallentare o sospendere la fornitura di alcune armi offensive a Israele come leva per convincere il governo ... (ilsole24ore)

L’amministrazione Biden sta valutando di rallentare o sospendere la fornitura di alcune armi offensive a Israele come leva per convincere il governo ... (ilsole24ore)

L’amministrazione Biden sta valutando di rallentare o sospendere la fornitura di alcune armi offensive a Israele come leva per convincere il governo ... (ilsole24ore)

Matteo Zuppi e Mons. Giuseppe Baturi, in attesa di ulteriori dettagli relativi all’attacco armato alla chiesa di Santa Maria a Sariyer, a Istanbul, avvenuto durante la celebrazione eucaristica, ...Orrore e shock a Istanbul. Un uomo è stato colpito a morte da sconosciuti, poi fuggiti, al termine della messa domenicale nella chiesa cattolica della Natività di Maria nel sobborgo di Büyükdere, dava ...In questa edizione: Istanbul, attacco a una chiesa italiana. Parigi, il Mossad tratta per gli ostaggi. Pro Palestina, cortei in tutta Italia. 50% assegni inclusione in Campania e Sicilia. Alle 18 ...